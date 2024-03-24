Скончалась врач Михайловской районной больницы Светлана Назарова

Причина смерти не указывается. Отмечается, что женщина начала работать в районной больнице с 70-х годов.

Скончалась врач Михайловской районной больницы Светлана Назарова. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в группе «Михайлов-ТВ» во «ВКонтакте».

Причина смерти не указывается. Отмечается, что женщина долго работала в районной больнице.

«Много лет она работала в Михайловской больнице, куда по окончании мединститута была направлена в далекие 70-е годы. Она вела врачебную практику, зачастую выезжая в отдаленные поселения, занималась санитарным просвещением», — говорится в сообщении.

Как рассказал телеканал, Назарова после ухода на пенсию продолжала работать в медцентре.

Фото: «Михайлов-ТВ» во «ВКонтакте»