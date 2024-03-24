Рязанцы рассказали о «ледяных» ямах на Касимовском шоссе

Рязанцы в воскресенье, 24 марта, рассказали о «ледяных» ямах на Касимовском шоссе, дом № 44, корпус 1.

Рязанцы рассказали о «ледяных» ямах на дороге на Касимовском шоссе, дом № 44, корпус 1. Пост об этом опубликовали в воскресенье, 24 марта, в Telegram-канале «Рязань».

"Всю зиму не проводили уборку снега, теперь ледяные ямы, машины проехать не могут, летят бамперы, подкрылки, повсюду мусор летает, да и летом все тоже самое, кроме ледяных ям, конечно, плюс деревья постоянно падают, рвут провода вплоть до отключения освещения! Когда уже наведут порядок?", — задается вопросом автор поста.

Фото: Telegram-канал «Рязань»