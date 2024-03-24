Рязанцам рассказали о назначении дополнительных поездов до Москвы

ЦППК совместно с Московской железной дорогой традиционно назначает их в связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения.

ЦППК совместно с МЖД назначили дополнительные поезда из Рязани до Москвы из-за приближения дачного сезона и перехода на летний график движения. Информацию опубликовали на официальном портале мэра и правительства столицы.

С 31 марта по 26 октября пустят поезд на Казанском направлении № 6016, 6007 Голутвин — Рязань-1 по выходным дням, вместо № 6009, 6018 Рыбное — Рязань-1.

С 28 апреля по 29 сентября назначат поезд № 7051 Рязань-2 — Москва, Казанский вокзал, по воскресеньям.