Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
Пнд, 25
Втр, 26
ЦБ USD 92.61 0.66 23/03
ЦБ EUR 100.22 -0.14 23/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
1 644
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
2 571
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
7 981
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
10 054
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали о назначении дополнительных поездов до Москвы
ЦППК совместно с Московской железной дорогой традиционно назначает их в связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения.

ЦППК совместно с МЖД назначили дополнительные поезда из Рязани до Москвы из-за приближения дачного сезона и перехода на летний график движения. Информацию опубликовали на официальном портале мэра и правительства столицы.

С 31 марта по 26 октября пустят поезд на Казанском направлении № 6016, 6007 Голутвин — Рязань-1 по выходным дням, вместо № 6009, 6018 Рыбное — Рязань-1.

С 28 апреля по 29 сентября назначат поезд № 7051 Рязань-2 — Москва, Казанский вокзал, по воскресеньям.