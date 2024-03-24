При атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали

По словам губернатора Михаила Развожаева, атака была «самой массированной за последнее время».

При атаке ВСУ на Севастополь один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время», — написал губернатор.

По его словам, из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской погиб 65-летний мужчина. Кроме того, от осколков пострадали 18-летний севастополец. У него поверхностные резаные раны предплечья. У мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения перелом голени.

«От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали», — добавил Развожаев.

Напомним, воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу, 23 марта, в 22:44. При этом губернатор сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, сбито больше 10 ракет.