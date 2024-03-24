Пострадавшие во время теракта в «Крокусе» получили первые выплаты
Выплаты уже получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртии и Пермского края.
Пострадавшие во время теракта в «Крокусе» получили первые компенсационные выплаты. Об этом
«С сегодняшнего дня [24 марта] в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим в теракте людям из всех регионов. Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы», — говорится в публикации.
Кроме того, уточняется, что выплаты уже получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртии и Пермского края.