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На въезде в Рязань фура вылетела с дороги и перекрыла движение
Инцидент произошел ночью в субботу, 23 марта, на Московском шоссе.

На въезде в Рязань фура вылетела с дороги. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Инцидент произошел ночью в субботу, 23 марта, на Московском шоссе.

«Напротив „М5 Молл“ на въезде в Рязань фура перегородила всю дорогу», — написали в посте.

Информации о пострадавших нет.

Позже в региональной Госавтоинспекции заявили, что ДТП не зарегистрировано, обращений в полицию не поступало.