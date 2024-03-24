МиГ-31 «развернул» два бомбардировщика США от границы с Россией

В воскресенье, 24 марта, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающаяся к госгранице групповую воздушную цель

В воскресенье, 24 марта, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающаяся к госгранице групповую воздушную цель. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы России в воздух подняли истребитель МиГ-31.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1 В ВВС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при приближении МиГ-31 стратегические бомбардировщики США скорректировали курс полета и развернулись.

По данным Минобороны, российский самолет вернулся на аэродром, нарушения госграницы Российской Федерации не допущено.