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МиГ-31 «развернул» два бомбардировщика США от границы с Россией
В воскресенье, 24 марта, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающаяся к госгранице групповую воздушную цель

В воскресенье, 24 марта, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающаяся к госгранице групповую воздушную цель. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы России в воздух подняли истребитель МиГ-31.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1 В ВВС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при приближении МиГ-31 стратегические бомбардировщики США скорректировали курс полета и развернулись.

По данным Минобороны, российский самолет вернулся на аэродром, нарушения госграницы Российской Федерации не допущено.