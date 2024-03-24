Медведев: Россия отомстит всем причастным к теракту в «Крокусе»

«Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель», — подчеркнул он.

Россия отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в «Крокусе». Об этом написал замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса — отныне наша легальная и главная цель», — подчеркнул он.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись.

По последним официальным данным, погибли 133 человека, пострадали 154. Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.