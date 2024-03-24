«Крокус Сити Холл» восстановят после теракта

Здание «Крокус Сити Холла» восстановят после произошедшего в пятницу, 22 марта, теракта. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Крокус Интернешнл», владеющей концертный залом.

«Крокус Сити Холл» восстановят после произошедшего в пятницу, 22 марта, теракта. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Крокус Интернешнл», владеющей концертный залом.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении.

Представители компании выразили соболезнования в связи с трагедией, унесшей жизни более 133 человек.

Кроме того, компания поблагодарила команду концертного зала, которая во время теракта «действовала профессионально, четко и героически».

«Благодаря этому удалось спасти большинство гостей и сотрудников, находившихся в «Крокусе» в этот вечер [22 марта]", — написали в заявлении.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале.

По официальным данным погибли 133 человека, 152 пострадали.

Все новости по теме читайте в сюжете.