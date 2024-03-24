«112»: в аэропорту Шереметьево пассажирка сообщила о бомбе в своем рюкзаке
По данным «112», женщина поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, и рассказала бортпроводникам о том, что в ее ручной клади — бомба.
В аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба. Об этом в воскресенье, 24 марта,
По данным Telegram-канала, женщина поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, и рассказала бортпроводникам о том, что в ее ручной клади находится бомба.
«Она ведет себя агрессивно, перемещается с места на место», — говорится в сообщении.
Как рассказал «112», рейс задержали, на месте работают экстренные службы.