«112»: в аэропорту Шереметьево пассажирка сообщила о бомбе в своем рюкзаке

По данным «112», женщина поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, и рассказала бортпроводникам о том, что в ее ручной клади — бомба.

В аэропорту Шереметьево пассажирка заявила, что в ее рюкзаке бомба. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщил «112» со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала, женщина поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, и рассказала бортпроводникам о том, что в ее ручной клади находится бомба.

«Она ведет себя агрессивно, перемещается с места на место», — говорится в сообщении.

Как рассказал «112», рейс задержали, на месте работают экстренные службы.