Во время теракта в «Крокусе» погибли два волонтера «Лиза Алерт»

Олег Павловский и Татьяна Абдулова из Ульяновской области пришли на концерт и стали жертвами теракта.

В подмосковном «Крокус Сити Холле» во время теракта в пятницу, 22 марта, погибли два волонтера ПСО «Лиза Алерт». Об этом сообщается в группе отряда.

Олег Павловский и Татьяна Абдулова из Ульяновской области пришли на концерт и стали жертвами теракта.

Олег был связистом в отряде и старшим поисковой группы, Татьяна — поисковик и в прошлом инструктор Школы «ЛизаАлерт».

"Трагедия для отряда. Нет слов, которые закроют эту дыру. Ее нельзя заговорить. Ребята встретились в отряде, в Ульяновске. Переехали в Москву. Пошли на этот концерт.

Остались дети. Эти люди посвятили себя спасению других. Они были счастливы. Я бесконечно скорблю. Мы все скорбим", — сказал председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале.

На данный момент по официальным данным погибли 133 человека, пострадали 140.

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