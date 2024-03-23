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В Рыбном пожаловались на годами затопленную дорогу напротив ТЦ «Магнит»
Люди вынуждены обходить грязевой поток по газону, где «ситуация лишь немного лучше».

Жители Рыбного пожаловались на состояние пешеходной дороги напротив ТЦ «Магнит». Пост опубликован в группе «Типичное Рыбное».

«Конечно, во всем Рыбном дороги не в лучшем состоянии, особенно после зимы, но в этом месте все особенно плохо. Большой поток воды (и соответственно грязи) течет с дороги на пешеходную дорожку, не давая людям по ней нормально передвигаться. И такое происходит не только весной (что еще можно понять), но и при любом, даже умеренном выпадении осадков. И это уже на протяжении последних лет 10 минимум. Доколе?!» — сообщает автор поста.

По его словам, люди вынуждены обходить этот грязевой поток по газону, где ситуация лишь немного лучше.