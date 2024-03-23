В Рязанской области 24 марта потеплеет до +8 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 24 марта, температура воздуха ночью составит -2, +3 градуса, днем +3, +8 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.