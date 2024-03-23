В Рязанской области 24 марта потеплеет до +8 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 24 марта, температура воздуха ночью составит -2, +3 градуса, днем +3, +8 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 24 марта, температура воздуха ночью составит -2, +3 градуса, днем +3, +8 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Временами ожидается дождь.
Местами на дорогах гололедица. Ветер южной четверти, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 15 метров в секунду.