В Рязани в выходные 23-24 марта приостановили работу кинокомплекса «Пять звезд»

В Рязани в связи с отменой развлекательных мероприятий 23 и 24 марта кинокомплекс «Пять звезд» в ТРЦ «М5 Молл» будет закрыт. Сам торговый центр работает в обычном режиме, с 10:00 до 22:00. В нем усилили меры безопасности.

В Рязани в связи с отменой развлекательных мероприятий 23 и 24 марта кинокомплекс «Пять звезд» в ТРЦ «М5 Молл» будет закрыт. Об этом сообщили РЗН. инфо в торгово-развлекательном центре.

Сам торговый центр работает в обычном режиме, с 10:00 до 22:00. В нем усилили меры безопасности.