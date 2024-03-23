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В рязанском ТРЦ «М5 Молл» отменили развлекательные мероприятия
В связи с отменой в Рязанской области развлекательных мероприятий в субботу и воскресенье (23-24 марта), запланированные на сегодня в ТРЦ «М5 Молл» массовые мероприятия переносятся на следующие выходные.

В «М5 Молл» отменили все развлекательные мероприятия.

«В связи с отменой в Рязанской области развлекательных мероприятий в субботу и воскресенье (23-24 марта), запланированные на сегодня в ТРЦ „М5 Молл“ массовые мероприятия переносятся на следующие выходные. Просьба с пониманием отнестись к данной мере», — сообщили в ТРЦ в субботу, 23 марта.

Рязанцев просят с пониманием отнестись к этой мере.