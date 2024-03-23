В Красноярском крае из-за печного отопления погибла семья

В Красноярском крае произошел пожар, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Красноярском крае произошел пожар, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

ЧП случилось ночью в субботу, 23 марта, в жилом доме в населенном пункте Анцирь Канского района. Предварительно, возгорание произошло из-за печи.

На момент прибытия первых подразделений дом горел по всей площади, 84 кв. м. При разборе конструкций обнаружили тела мужчины и женщины, уточнили в ведомстве.

На месте работали 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.