В Белгородской области за две недели из-за атак ВСУ погибли 24 человека

За две прошедшие недели в Белгородской области от атак со стороны ВСУ погибли 24 человека, среди которых двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

За две прошедшие недели в Белгородской области от атак со стороны ВСУ погибли 24 человека, среди которых двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Пострадали 152 человека, в том числе 11 детей.

По словам губернатора, пострадавших лечат медики, которые в последние два года работают с самыми тяжелыми травмами и болезнями.

«Огромное спасибо и персоналу тех учреждений, которые берут на себя текущую нагрузку по лечению плановых пациентов. И, конечно, для нас очень важна помощь федерального центра!» — добавил Гладков.