В Белгородской области из-за атаки дрона погиб мирный житель

В Белгородской области в субботу, 23 марта, беспилотные летательные аппараты атаковали Старооскольский округ и Чернянский район.

В Белгородской области в субботу, 23 марта, беспилотные летательные аппараты атаковали Старооскольский округ и Чернянский район. Есть погибший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие», — сообщается в телеграм-канале Гладкова.