У двух задержанных на улице рязанцев обнаружили наркотики

Во время обхода дворовой территории на улице Дачной патруль заметил двух подозрительных мужчин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Московском районе Рязани сотрудники полиции установили два случая незаконного хранения наркотиков. Во время обхода дворовой территории на улице Дачной патруль заметил двух подозрительных мужчин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Прохожих остановили, в ходе общения выяснилось, что ранее судимые за незаконное хранение наркотиков рязанцы 46 и 35 лет имеют при себе запрещенные вещества.

Прибывшие на место оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков изъяли у приятелей свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это наркотики массой 1,28 г и 0,21 г.

Возбуждены уголовные дела в отношении 46-летнего и 35-летнего мужчины.