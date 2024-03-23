МЧС опубликовало кадры разбора завалов на месте теракта в «Крокусе»

Сообщается, что открытое горение ликвидировано. Экстренные службы продолжают работу.

МЧС России опубликовало видео разбора завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле». В субботу, 23 марта, спасатели продолжают поиски людей.

Сообщается, что открытое горение ликвидировано. Экстренные службы продолжают работу.

Напомним, в пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек ворвались с оружием внутрь, расстреляли посетителей и устроили поджог в зале.

На данный момент по официальным данным погибли 133 человека, пострадали 140.

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