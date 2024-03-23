День открытых дверей в РГРТУ 24 марта пройдет в онлайн-формате

24 марта в 10:00 начнется онлайн-трансляция в группе РГРТУ «ВКонтакте».

В связи с терактом в Подмосковье, день РГРТУ, запланированный на 24 марта, состоится в онлайн-формате. Об этом сообщается в соцсетях вуза.

Все массовые мероприятия в Рязанской области отменены. По соображениям безопасности День открытых дверей перенесен в онлайн-формат.

24 марта в 10:00 начнется онлайн-трансляция в группе РГРТУ «ВКонтакте». Будущие абитуриенты и их родители смогут узнать о факультетах, направлениях подготовки и специальностях, порядке приема и особенностях поступления в университет.