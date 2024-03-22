Жители Рязани сообщили о звуках взрывов в небе
По словам рязанки, вечером в пятницу, 22 февраля, она услышала несколько хлопков, похожих на взрывы в Недостоеве. Еще один рязанец также слышал похожие звуки в Семчине.
Жители Рязани сообщили о звуках взрывов в небе. Об этом они сообщили в соцсетях.
По словам рязанки, вечером в пятницу, 22 марта, она услышала несколько хлопков, похожих на взрывы в Недостоеве. Еще один рязанец также слышал похожие звуки в Семчине.
Один из комментаторов отметил, что видел вспышки в стороне полигона в Дягилеве.
Официальной информации об инциденте нет.