Жилой комплекс «Северной Компании» стал победителем масштабного российского конкурса «ТОП ЖК-2024»

В России подвели итоги самого масштабного в стране состязания жилых комплексов «ТОП-ЖК-2024». Звания «Лучший жилой комплекс-новостройка Рязанской области в сегменте доступного жилья» удостоился жилой комплекс «Мартовский» от «Северной компании».

В конкурсе каждый стремился доказать преимущества и уникальность своего жилого комплекса перед жюри. Как отметили представители компании, выдающиеся достижения «Мартовского» подчеркивают его исключительность и инновационный подход к обеспечению комфорта и удобства жителей.

Также в фирме отметили, что присуждение подобной престижной награды не только укрепляет статус «Северной Компании» на рынке, но и является бесспорным подтверждением высокого качества и потребительских характеристик жилья, возведенного компанией.

Конкурс «ТОП ЖК» проводится пятый год подряд. Он определяет лучшие проекты в сфере жилищного строительства России и ее регионов. Особый акцент делается на многоквартирное строительство. В 2024 году в конкурсе участвовали 1420 номинантов. Новостройки оценивали более 600 экспертов, представляющих широкий спектр некоммерческих организаций строительной индустрии, а также главы ключевых научных учреждений и министры строительства из 29 регионов. Они провели анализ по 133 параметрам, отражающим комплексный подход к развитию территорий, ориентированный на улучшение качества жизни граждан и соответствующий Стандарту развития территорий Минстроем России и ДОМ.РФ.

В «Северной Компании» констатировали, что победа ЖК «Мартовский» в конкурсе подчеркивает его выдающиеся качества и подтверждает, что правильно выбранная стратегия и внимание к деталям приводят к созданию идеального пространства для жизни.