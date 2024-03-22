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Зеленский назвал темпы поставок боеприпасов «позором для Европы»
Об этом он сказал в видеообращении к саммиту глав ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темпы поставок боеприпасов «позором для Европы». Об этом он сказал в видеообращении к саммиту глав ЕС.

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — приводит слова Зеленского Tagesschau.

Ранее замминистра обороны Иван Гаврилюк сообщал, что на Украине ощущается острый дефицит запасов боеприпасов ряда номенклатур и F-16, которые «повысят возможности сил обороны Украины на земле». Кроме того, ВСУ остро нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО), самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 мм, и современных системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ).