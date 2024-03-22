В Санкт-Петербурге сожитель пожилой женщины надругался над тремя ее внуками

В Санкт-Петербурге сожитель пожилой женщины надругался над тремя ее внуками. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инциденты произошли в апреле 2023 года в одной из квартир на улице Новоселов.

Мужчина начал приставать к детям. В гостях у бабушки находились три ребенка — одному из них было шесть лет, второму — пять и третьему — три года.

На следующий день мужчину задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. 21 марта 2024 года в процессе расследования на педофила завели еще три дела.