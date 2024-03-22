В Рязанской области осудили мужчину за хранение наркотиков

Установлено, что осужденный через «Интернет» купил наркотик, которое забрал из «тайника-закладки».

В Рязанской области осудили мужчину за хранение наркотиков. Об этом сообщила местная прокуратура.

Установлено, что в октябре 2023 года осужденный через сеть «Интернет» купил наркотик, которое забрал из «тайника-закладки».

Полицейские задержали мужчину и изъяли запрещенное вещество массой более 0,6 грамма.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно.