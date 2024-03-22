В Рязанской области осудили мужчину, потратившего с чужой карты пять тысяч рублей

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.

В Рязанской области осудили мужчину, потратившего с чужой карты пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в августе прошлого года 33-летний уроженец Волгоградской области нашел возле одного из магазинов Ряжска банковскую карту. Он потратил с карты пять тысяч рублей и выбросил ее.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.