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В Рязани задержали мужчину с метадоном
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину с наркотиком. Об этом сообщило региональное УМВД.

Полицейские задержали 36-летнего рязанца на Народном бульваре. При досмотре у него нашли упаковку с 88 граммами метадона.

Задержанный рассказал, что партию наркотика он получил через тайник от кураторов интернет-магазина. Он шел домой, чтобы расфасовать ее примерно в 400 небольших свертков, а после распространить через закладки.

Позже полицейские в подъездах домов и на улицах города нашли еще несколько закладок с метадоном, которые ранее сделал злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело. Рязанца поместили в ИВС, решается вопрос об аресте.