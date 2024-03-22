В Рязани задержали мужчину с метадоном

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину с наркотиком. Об этом сообщило региональное УМВД.

Полицейские задержали 36-летнего рязанца на Народном бульваре. При досмотре у него нашли упаковку с 88 граммами метадона.

Задержанный рассказал, что партию наркотика он получил через тайник от кураторов интернет-магазина. Он шел домой, чтобы расфасовать ее примерно в 400 небольших свертков, а после распространить через закладки.

Позже полицейские в подъездах домов и на улицах города нашли еще несколько закладок с метадоном, которые ранее сделал злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело. Рязанца поместили в ИВС, решается вопрос об аресте.