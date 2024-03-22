В Рязани на участке улицы Вокзальной запретят остановку и стоянку транспорта

Ограничения вступят в силу с 15 апреля.

В Рязани на участке улицы Вокзальной запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Речь идет об участке от перекрестка с Первомайским проспектом до дома №№ 2а площади Димитрова, а также вдоль дома № 1 площади Димитрова. Ограничения вступят в силу с 15 апреля.

На участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

Мэрия попросила водителей учитывать информацию.