В России ужесточат контроль за производством продуктов
Отмечается, что новый законопроект обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия выпускаемых товаров.
В России ужесточат контроль за производством продуктов. Об этом сообщают «
Отмечается, что новый законопроект обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия выпускаемых товаров.
По данным издания, проект в первую очередь затронет продукты питания.
Например, если компания выпускает колбасу по ТУ, то документы на товар должны пройти экспертизу.