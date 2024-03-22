В России ужесточат контроль за производством продуктов

Отмечается, что новый законопроект обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия выпускаемых товаров.

В России ужесточат контроль за производством продуктов. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что новый законопроект обяжет производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия выпускаемых товаров.

По данным издания, проект в первую очередь затронет продукты питания.

Например, если компания выпускает колбасу по ТУ, то документы на товар должны пройти экспертизу.