В России подорожает шоколад на 20%

Отмечается, что на мировых биржах стоимость какао-бобов уже побила рекорд полувековой давности.

В России подорожает шоколад на 20%. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Отмечается, что на мировых биржах стоимость какао-бобов уже побила рекорд полувековой давности.

По данным CNBC, фьючерсы на какао подорожали на 1000 долларов за метрическую тонну с начала года.

Причина какао-кризиса в экстремальных погодных условиях и вредителях: грибок стремительно уничтожает всемирные запасы какао-бобов западной Африки.

Новые поставки, по словам производителей, добавят к стоимости шоколадной плитки около 20%.