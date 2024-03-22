В России подорожает шоколад на 20%
Отмечается, что на мировых биржах стоимость какао-бобов уже побила рекорд полувековой давности.
В России подорожает шоколад на 20%. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Отмечается, что на мировых биржах стоимость какао-бобов уже побила рекорд полувековой давности.
По данным CNBC, фьючерсы на какао подорожали на 1000 долларов за метрическую тонну с начала года.
Причина какао-кризиса в экстремальных погодных условиях и вредителях: грибок стремительно уничтожает всемирные запасы какао-бобов западной Африки.
Новые поставки, по словам производителей, добавят к стоимости шоколадной плитки около 20%.