В Польше заявили, что приглашение в НАТО Украины приведет к войне с Россией

Заявление сделал глава местного МИД Радослав Сикорский.

В Польше заявили, что приглашение в НАТО Украины приведет к войне с Россией. Об этом сообщила «Газета.ру».

По словам главы польского МИД Радослава Сикорского, прием Киева в альянс остается сложным вопросом.

«Если [НАТО] пригласит Украину и она получит гарантии безопасности, это стало бы приглашением к войне с Россией», — отметил министр. При этом он уточнил, что пока у НАТО нет планов насчет Киева.