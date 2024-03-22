В Нижегородской области глыба льда с крыши упала на детей

В Нижегородской области глыба льда с крыши упала на детей. Об этом пишет «112».

Инцидент произошел в городе Шахунья.

Мальчики 11 и 13 лет заходили в подъезд, на них упал большой пласт льда и сбил с ног. На помощь бросились прохожие.

Отмечается, что старший из детей получил легкие травмы, ему оказывают помощь в местной больнице, а вот младшего экстренно госпитализировали в областной центр.

У ребенка множественные переломы, он находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.