В многоэтажке на улице Шевченко в Рязани произошел пожар

На пожаре было эвакуировано 6 человек и спасен ребенок.

В многоэтажке на улице Шевченко в Рязани произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел днем в пятницу, 22 марта. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В его тушении принимали участие 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

На пожаре было эвакуировано 6 человек и спасен ребенок. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб уточняются.