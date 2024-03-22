В Госдуме заявили, что в России появились предпосылки для снижения ключевой ставки

Напомним, сейчас ключевая ставка в России составляет 16%.

В Госдуме заявили, что в России появились предпосылки для снижения ключевой ставки. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков.

Он считает, что в России есть предпосылки для принятия решения о плавном снижении ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров Банка России.

«Относительно низкие показатели инфляции в марте, в том числе нулевой показатель за неделю 5-11 марта, говорят о том, что рост цен прекратился. Соответственно, есть надежда, что это устойчивая тенденция, позволяющая скорректировать прогнозы по инфляции, и что есть предпосылки для принятия решения о плавном снижении ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров Банка России», — отметил он.

Глава Центробанка Ирина Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки возможно во второй половине года, при условии устойчивого снижения инфляции.

Напомним, сейчас ключевая ставка в России составляет 16%.