В Госавтоинспекции напомнили рязанцам, как безопасно ездить на электросамокате

Нарушителям ПДД грозит административный штраф.

В рязанской Госавтоинспекции рассказали РЗН. Инфо, как безопасно ездить на электросамокате.

Как рассказали в Госавтоинспекции, рязанцы старше 14 лет могут пользоваться самокатом в пешеходной зоне и по правому краю проезжей части. Важно помнить о скоростном режиме — не более 25 километров в час. При этом запрещаются обгон и объезд машин с левой стороны. По автомагистралям на самокате ехать запрещено.

Дети и подростки от семи до 14 лет могут кататься на электросамокате только по тротуарам или велодорожкам. Дети до семи лет на самокате могут передвигаться в сопровождении взрослых.

Самокаты должны быть оборудованы тормозной системой, звуковым сигналом и световыми приборами. Вечером и ночью независимо от освещения дороги, на самокате должны быть включены фары или фонари.

«За 2023 год на дорогах Рязани зарегистрировано пять ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых 25 человек получили травмы различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что нарушителям ПДД на самокате грозит административный штраф.

Напомним, в пятницу, 22 марта, рязанцы засняли электросамокатчика, который ехал по середине дороги.