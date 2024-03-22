В ФСБ сообщили о 40 погибших и 100 пострадавших в результате теракта в Москве

Среди погибших есть несовершеннолетние.

В ФСБ сообщили о 40 погибших и 100 пострадавших в результате теракта в Москве. Об этом пишет ЦОС ФСБ.

По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус «на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших. Отмечается, что среди погибших есть несовершеннолетние.

«Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия после ЧП в комплексе «Крокус», — отметили в ФСБ.

На данный момент оперативники задержали одного человека. Причина задержания неизвестна.

СК возбудил дело о террористическом акте.