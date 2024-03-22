В Амурской области при пожаре погибли трое мужчин
В Амурской области при пожаре погибли трое мужчин. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Возгорание произошло в Благовещенске в доме на улице Шимановского в пятницу, 22 марта.
Во время проведения работ звено газодымозащитной службы нашло в доме тела трех погибших мужчин, их личности устанавливаются.
В тушении огня задействовали 14 человек, три единицы техники. Пожарные локализовали возгорание за десять минут, а после в течение 13 минут ликвидировали открытое горение. Огонь повредил дом по всей площади. Отмечается, что пожарных извещателей в здании не было.
По факту случившегося началась доследственная проверка.