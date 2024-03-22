SHOT: в Белгороде при обстреле ВСУ погибла женщина, выгуливавшая собак

Трагедия произошла в пятницу, 22 марта, около 7:30.

В Белгороде при обстреле ВСУ погибла женщина, выгуливавшая собак. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в пятницу, 22 марта, около 7:30.

Согласно информации из Telegram-канала, жительница шла с питомцами по улице Есенина. Недалеко от нее прилетела ракета. Собаки также погибли.

Помимо этого, при обстреле пострадали два человека. Есть повреждения на территории перинатального центра на улице Архиерейской.

В Минобороны сообщили, что над регионом уничтожили восемь снарядов РСЗО «Вампир».