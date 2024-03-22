Рязанская НПК сдала на переработку более 33 тонн макулатуры в 2023 году

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») в 2023 году отправили на переработку более 33 тонн макулатуры, более 15,5 тонны полиэтилена и более десяти тысяч тонн бетонных и железобетонных изделий.

Макулатура, отправленная РНПК на переработку, поможет спасти от вырубки гектар леса (или более 400 деревьев), сэкономить 600 тысяч литров воды, сберечь 33 тыс. кВт/ч электроэнергии, предотвратить выброс в атмосферу более 56 тонн углекислого газа. Благодаря переработанному полиэтилену будут получены новые упаковочные материалы, гранулы для литья, добавляемые в другие виды сырья в качестве модификатора, безнапорные трубы и другое.

На заводе налажена система сбора и передачи на переработку отработанной бумаги и пластиковых отходов. Она способствует переходу к экономике замкнутого цикла. Чтобы рационально использовать офисную бумагу, на предприятии внедрили электронный документооборот.

В рамках программы энергоэффективности Рязанская НПК учитывает и контролирует потребление энергоресурсов, проводит энергосберегающие мероприятия, развивает автоматизированную систему учета. По итогам 2023 года экономический эффект от мероприятий по сокращению потребления тепло- и электроэнергии составил 30,4 млн руб.

Рязанская НПК реализует комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. Среди них — проекты по реконструкции и модернизации производственных мощностей, организация экологических акций, просветительская работа со школьниками, участие в общегородских субботниках, поддержка экспедиций волонтеров детского клуба «Хозяин Мещеры», помощь Окскому заповеднику и многое другое.