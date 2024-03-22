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Российские войска обстреляли танковый завод в Харькове
Предприятие входит в концерн «Укроборонпром».

Российские войска обстреляли Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

Предприятие входит в концерн «Укроборонпром».

«Рано утром 22 марта по военным объектам и объектам энергоструктуры был нанесен мощнейший удар, жители насчитали около 20 прилетов, атака продолжается. Горит ТЭЦ № 5, ТЭЦ № 3. Нет света, воды, отопления», — рассказал собеседник Лебедева.

Также отмечается, что под удар могло попасть руководство ВСУ, ответственное за нападения на Белгородскую область, а также группа иностранных наемников.

Лебедев подчеркнул, что по Харькову слышны звуки сирен пожарных. Жителям не советуют выходить из дома до обеда.