Reuters: на рязанском НПЗ упала загрузка на 36%

Это связывают с атакой беспилотников.

На рязанском НПЗ упала загрузка в третью неделю марта. Об этом сообщил Reuters.

Предприятие работает на средней загрузке 129 тысяч тонн в сутки — это 36% от доаварийного уровня.

Всего объем загрузки установок первичной переработки нефти российских НПЗ с 14 по 20 марта составил 0,687 миллиона тонн в сутки. Показатель снизился на 7,5% к первой половине месяца.

Напомним, атака на рязанский нефтезавод произошла 13 марта.