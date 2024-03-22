Прокуратура нашла нарушения в работе детских спортивных учреждений в Рязани

Речь идет о нарушениях санитарно-эпидемиологического, противопожарного и антитеррористического законодательства.

Прокуратура нашла нарушения в работе детских спортивных учреждений в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о нарушениях санитарно-эпидемиологического, противопожарного и антитеррористического законодательства. Также в некоторых учреждениях детей допускали до занятий без наличия медицинских заключений.

Отмечается, что в отдельных спортивных комплексах хранились медицинские препараты с истекшим сроком годности. Также были выявлены случаи несоответствия инструкций по антидопингу для спортсменов и тренеров нормам действующего законодательства.

Региональная прокуратура вынесла представление министру физической культуры и спорта.