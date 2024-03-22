Под Рязанью в ДТП пострадала 18-летняя девушка

Авария произошла в четверг, 21 марта, на первом километре дороги «Шумашь-Заокское-Коростово».

В ДТП в Рязанском районе пострадала 18-летняя девушка. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в четверг, 21 марта, примерно в 6:50, на первом километре дороги «Шумашь-Заокское-Коростово».

По предварительной версии, 18-летняя жительница Рязанского района на Lada Granta не выбрала безопасную скорость движения, автомобиль съехал с дороги.

В результате аварии девушка-водитель получила травмы, ее доставили в медучреждение.

По факту ДТП полицейские начали проверку.