Под Липецком задержали мужчину, который вез наркотики из Рязанской области

В багажнике его машины полицейские нашли три полимерных свертка массой около 300 граммов с наркотическим веществом растительного происхождения.

Под Липецком задержали мужчину, который вез наркотики из Рязанской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел в январе этого года. 24-летний житель Липецкой области купил наркотики в Рязанской области и отправился домой. Его задержали Чаплыгинском районе. В багажнике его машины полицейские нашли три полимерных свертка массой около 300 граммов с наркотическим веществом растительного происхождения.

После задержания молодого человека полицейские провели обыск в его квартире. Там оперативники нашли марихуану весом почти 55 граммов, а в арендованном им гараже 22 пакетика с синтетическим наркотиком общей массой почти 77 граммов.

Отмечается, что преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.