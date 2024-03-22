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Небензя: цель СВО по демилитаризации Украины выполнена
«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», — отметил политик.

Постоянный представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что цель СВО по демилитаризации Украины выполнена. Об этом пишет РИА Новости.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», — отметил политик.