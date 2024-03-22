Появились сообщения об ударе по ДнепроГЭС

В сети появились сообщения об ударе по ДнепроГЭС. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

В результате обстрела загорелся машинный зал ДнепроГЭС-2 и железнодорожные пути для козловых кранов на гребне плотины. Также уточняется, что совершены удары по другим крупным украинским ТЭС и ГЭС.

«Сегодняшние удары по критической инфраструктуре самые масштабные на энергетику Украины за последнее время. Есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. В части регионов есть перебои со светом», — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По информации украинских СМИ, звуки взрывов слышны в Харькове, Кропивницком, Кривом Роге, Хмельницком, Ивано-Франковске, Киеве и других городах.