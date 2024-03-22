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На Кузбассе легковушку «разорвало» на части, погибла девушка

В Новокузнецке в ДТП погибла студентка. Об этом сообщил портал LIFE со ссылкой на МВД Кузбасса.

По предварительным данным, 18-летний водитель Lada Priora ехал со скоростью 90 километров в час. Он не учел дорожные и погодные условия, наехал колесом на выбоину. Не справившись с управлением, молодой человек съехал с дороги и врезался в столб. Судя по кадрам, от удара легковушку разорвало на части. При этом отмечается, что водительский стаж молодого человека был меньше месяца.

В машине находились четверо первокурсников. 18-летняя девушка погибла на месте. Два пассажира с тяжелыми травмами — в больнице. Также госпитализирован водитель — у него диагностировали вывих предплечья и взяли образцы крови для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По информации МВД, водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.