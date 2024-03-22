Mash: в горящем «Крокус Сити Холл» могут быть заблокированы около 100 человек

Не успевшие эвакуироваться из Крокус Сити Холла люди заблокированы огнем. Предварительно, их может быть около 100. У здания обрушилась кровля.

В горящем «Крокус Сити Холл» могут быть заблокированы около 100 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, не успевшие эвакуироваться из Крокус Сити Холла люди заблокированы огнем. Предварительно, их может быть около 100. У здания также обрушилась кровля.

К месту стягиваются все возможные силы, в том числе московские, — силовые службы подняты по тревоге.