Mash: в горящем «Крокус Сити Холл» могут быть заблокированы около 100 человек
Не успевшие эвакуироваться из Крокус Сити Холла люди заблокированы огнем. Предварительно, их может быть около 100. У здания обрушилась кровля.
В горящем «Крокус Сити Холл» могут быть заблокированы около 100 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, не успевшие эвакуироваться из Крокус Сити Холла люди заблокированы огнем. Предварительно, их может быть около 100. У здания также обрушилась кровля.
К месту стягиваются все возможные силы, в том числе московские, — силовые службы подняты по тревоге.