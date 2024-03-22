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Малков прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл»
Губернатор Рязанской области выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Малков прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Много погибших и пострадавших. Обычных мирных людей, отдыхающих с близкими в пятничный вечер. Совершивших теракт даже нельзя назвать людьми. Уверен, их ждет возмездие», — написал Малков.

Губернатор Рязанской области выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.