Малков прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл»
Губернатор Рязанской области выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Малков прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Много погибших и пострадавших. Обычных мирных людей, отдыхающих с близкими в пятничный вечер. Совершивших теракт даже нельзя назвать людьми. Уверен, их ждет возмездие», — написал Малков.
Губернатор Рязанской области выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.