Малков прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл»

Губернатор Рязанской области выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Малков прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холл». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Много погибших и пострадавших. Обычных мирных людей, отдыхающих с близкими в пятничный вечер. Совершивших теракт даже нельзя назвать людьми. Уверен, их ждет возмездие», — написал Малков.

Губернатор Рязанской области выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.